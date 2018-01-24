ВК "Сарансккабель-Мордовия" ждет завершения предварительного этапа ЧР по волейболу

В ближайшие выходные завершится предварительный этап чемпионата России по волейболу – чемпионата ЦФО среди мужских команд первой лиги. Финалисты от подгруппы "Б", где выступает и "Сарансккабель-Мордовия", определены заранее. Помимо команды из региона-13, это "Тамбов" и саратовский "Энергетик".

В подгруппе "А" осталось сыграть один тур. Однако и он не повлияет на итоговую расстановку сил. Путевки в финал себе досрочно гарантировали "Химик" (Россошь), "Медина-Атлетик" (Раменское) и "Полимер" (Десногорск).

Первый тур финального этапа состоится в Саранске с 16 по 18 февраля.