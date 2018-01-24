В Рузаевском районе появится современный горнолыжный курорт

В Рузаевском районе будет построен горнолыжный курорт "Рузаевские горки". Напомним, что в конце 2017 года Рузаевка была признана территорией опережающего социально-экономического развития. Благодаря этому инвесторы приступили к реализации масштабного проекта в области спорта.

Курорт будет включать в себя две горнолыжные трассы, где можно будет кататься на лыжах и сноуборде, а также тюбинговую трассу. Подъем на гору будет обеспечивать современный канатный подъемник. Вечером комплекс будет освещаться.

Кроме того, здесь обустроят всю необходимую инфраструктуру: от кафе, где можно будет согреться и подкрепиться, до пункта выдачи инвентаря. Не исключено появление катка и возможности катания на лошадях. В летнее время на этой территории планируют проводить соревнования по вело- и мотоспорту.

Источник: "Известия Мордовии".