В Саранске будут судить уроженца Чувашии, который более 22 лет назад расстрелял 6 человек у кафе

Уроженца Чувашии осудят за преступления, которые он совершил в Саранске 23 года назад. Как сообщили в Ленинском райсуде столицы РМ, 54-летний Илья Волков обвиняется в убийстве трех человек, покушении на убийство еще троих, а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе следствия установлено, что 23 октября 1995 года подсудимый находился в ресторане "У Лукоморья" в Саранске. Там он и открыл стрельбу по группе молодых людей. От полученных ранений трое пострадавших скончались на месте. Еще один человек упал на пол, получив ранение, что и спасло ему жизнь: стрелок подумал, что несчастный мертв. Двоим молодым людям удалось сбежать с места ЧП. Убийца с места происшествия скрылся и избавился от орудия преступления.

До задержания Волков работал гендиректором одного из ООО в городе Златоуст Челябинской области, ранее судим. На предварительном следствии свою вину он признал частично.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru