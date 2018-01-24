Станет ли в Саранске легче жить в 2018 году

2017 год для жителей Саранска оказался непростым. С одной стороны, власти города говорят о постоянном увеличении среднего заработка. По официальным данным, только в 2017 году зарплата увеличилась на 17%. Но люди не всегда могут понять, откуда берутся такие цифры, если многие получают намного меньше. Специалисты портала GorodRabot.ru попробовали разобраться.

По информации сайта, в Саранске уровень оклада не двигается с мёртвой точки ещё с начала 2017 года, хотя количество предложений работ начало потихоньку увеличиваться.

На данный момент в Саранске около 2 174 вакансии, по данным сайта gorodrabot.ru.

Лидерами по востребованности являются менеджеры и продавцы — 10% всех вакансий Саранска. Это и неудивительно — профессии, связанные с управлением и рекламой, уже много лет остаются популярнейшими как в России, так и по всему миру.

Большинство работодателей в 2018 году заинтересованы в поиске рабочего персонала, поэтому эта сфера является самой востребованной. Такой ажиотаж связан со строительством новых культурных городских объектов.

Несмотря на средний уровень заработной платы 30 028 рублей, почти 24% сотрудников получают от 15 000 до 25 000 рублей, а выше этой суммы — 37%. Стоит отметить, что в городе очень низкий процент «минималки» (до 15 000 рублей) — 10,1%. Но не стоит сразу радоваться: этот показатель всего на 0,6% ниже, чем средний по России.

Откуда тогда берутся такие цифры среднего оклада по Саранску, если большинство работников получают до 25 тысяч в месяц? Это связано с тем, что в городе очень большой процент высокопоставленных должностей. Работодатели готовы платить топ-менеджерам и руководителям проектов огромные суммы, превышающие зарплаты обычных сотрудников.

Городскую статистику «портят» такие общероссийские компании, как РУБЛЬ БУМ и Элитный Сочи. Они "предлагают" большое количество рабочих мест с ежемесячной оплатой труда в размере до 200 тысяч рублей в сфере продаж и менеджмента. Именно из-за этих должностей, связанных в основном с продвижением продуктов и работе с ключевыми клиентами, неправильно рассчитывается средний уровень зарплаты по городу. Тем не менее, он превышает показатели по Волго-Вятскому экономическому округу.

На рынке твёрдо укрепились местные компании, такие как ООО "Строй-Центр", СГК-1 и ПКФ Термодом. Они также предлагают достойный заработок — от 80 000 рублей в месяц. А это значит, что сфера производства является самой высокооплачиваемой, в частности штукатуры, отделочники и операторы станка.