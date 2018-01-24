Стали известны личности вандалов, которые подожгли урну с пожертвованиями в Саранске

В Саранске вычислили хулиганов, которые подожгли ящик с пожертвованиями для лечения маленькой девочки. Он был установлен в холле театра "Мадагаскар". Как стало известно, хулиганами оказались четверо 15-летних учеников Луховской школы.

Напомним, в минувшую субботу в Сети появилось скандальное видео, которое вызвало гнев местных жителей. На кадрах видно, как школьники трясут ящик, пытаясь достать оттуда деньги. Когда им это не удалось, они решили расплавить ящик и забрать наличность. На их беду, деньги загорелись вместе с пластиком.

Сейчас с хулиганами работают полицейские. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Источник: "Известия Мордовии".