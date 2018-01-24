В Ардатовском районе Мордовии в школах нашли кишечную палочку

Работники республиканской прокуратуры проверили работу школ в Ардатовском районе Мордовии.

Сообщается, что для питания детей в школах использовалась посуда, имеющая сколы, а продукты питания, употребляемые для приготовления еды, хранились с нарушением условий хранения. Так, в Тургеневской средней школе мясо птицы, свинина и рыба хранились при температуре выше положенной. В Ардатовской и Тургеневской школах яйца и овощи лежали на полу. В Ардатовской школе в варочном цехе не работала вытяжная вентиляция, а в плафонах светильников скапливались насекомые.

По итогам анализов обнаружены бактерии группы кишечной палочки в Ардатовской школе на тарелке для первых блюд, а в Ардатовском аграрном техникуме – на раздаточном и обеденном столах, подносе для бокалов. Установлено, что сотрудники плохо мыли посуду. Работница Тургеневской школы практически год не проходила обязательную профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

Источник: prokrm.ru