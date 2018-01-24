В Саранске почтят память легендарной летчицы Марины Попович

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоится вечер памяти, посвященный памяти легендарной летчицы Марины Попович. В этот же день в музее откроется экспозиция в память об удивительной женщине.

Отметим, что ее путь в авиацию начался еще в 1940-х годах. В 1964 году Марина Попович стала летчиком-испытателем – единственной в государстве женщиной военным-летчиком-испытателем 1-го класса.

Именно Попович первой из женщин-летчиков-испытателей преодолела звуковой барьер в реактивном истребителе "МиГ-21", за что в зарубежных СМИ получила прозвище "мадам МиГ".

Марина Лаврентьевна установила свыше 100 мировых рекордов, она - доктор технических наук, профессор, действительный член шести академий наук, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер нескольких орденов, обладательница множества международных наград. Ее именем названа звезда в созвездии Рака.

Напомним, что Марина Попович скончалась 30 ноября 2017-го.

Источник: "Известия Мордовии".