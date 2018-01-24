72-летний петербуржец спасен сотрудниками МЧС

В Санкт-Петербурге 72-летний пенсионер, который провалился под лед, смог своими силами вызвать работников спасательной службы.

Информация о весьма необычном инциденте, главным действующим лицом которого стал пожилой горожанин, была опубликована местным отделением ГУ МЧС РФ.

Казусное происшествие произошло 20 января недалеко от дома №13, который расположен по адресу – улица Рыбацкая, в Петроградском районе Северной столицы. 72-летний мужчина гулял по ледяному покрову Невы. В определенный момент лед подвел пенсионера, и он провалился в воду. Примечательным в данном случае является тот факт, что мужчина смог достать мобильный телефон и вызвать сотрудников спасательной службы.

Прибывшие на место инцидента спасатели достали пострадавшего из воды и доставили его в больницу.

Немалый интерес данная история не совсем обычной зимней прогулки представляет не только невероятным умением пенсионера позвонить из-под воды, но и не менее невероятной прочностью мобильного телефона старика, который работает в абсолютно экстремальных условиях.

Известно, что многие мобильные устройства не способны нормально функционировать даже при минимальном морозе. Очень часто капли дождя, попавшие на экране смартфона, становятся причиной его окончательной и бесповоротной поломки.

Поэтому во время выбора очередного гаджета, что можно сделать на сайте интернет магазине MetroBas.ru, в первую очередь нужно обратить внимание на его прочность и способность работать в абсолютно любых условиях, в том числе и подо льдом.

Не стоит забывать о том, что мобильный телефон, который может выдержать любые катаклизмы, способен спасти жизнь. Ведь если бы «мобильный» пенсионера из Петербурга выключился, то последствия инцидента могли быть весьма плачевными.