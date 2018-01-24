В Саранске "легковушка" протаранила микроавтобус

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса.

Информацию о происшествии опубликовали очевидцы в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Инцидент был зафиксирован днем 24 января на въезде в микрорайон Химмаш, в Октябрьском районе города. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля въехал в заднюю часть пассажирского микроавтобуса, который двигался впереди. После этого второе транспортное средство выехало за пределы проезжей части и задело бетонный столб.

К счастью, никто не пострадал.

У «легковушки» отлетел передний бампер.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены работниками Госавтоинспекции.

Источник: https://vk.com/saransk_photo