В Саранске прошел рейд ГИБДД "Детское кресло"

24 января работники Госавтоинспекции провели в Саранске рейд под названием «Детское кресло». Главной целью данных мероприятий является донесение до автомобилистов информации о правилах перевозки детей.

Информация от отделения пропаганды ГИБДД РМ.

С утра сотрудники Госавтоинспекции вышли на дежурство возле тех участков, где чаще всего встречаются автомобилисты, которые перевозят детей. Работники полиции провели проверку нескольких десятков транспортных средств, в салонах которых находились несовершеннолетние пассажиры.

Результат проверочных мероприятий приятно удивил полицейских. Большинство водителей перевозят детей либо при помощи специальных удерживающих устройств, либо же пристегивают маленьких пассажиров ремнями безопасности.

Но всё же случаи противоправной перевозки несовершеннолетних граждан были зафиксированы. Автомобилисты, пренебрегающие правилами, были привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, что в данных рейдах приняли участие не только полицейские, но и представители общественности региона. Работники агентств детских праздников напомнили автомобилистам о высоком уровне необходимости соблюдать правила перевозки детей. В качестве подарка несовершеннолетние пассажиры получили воздушный шарик, а водители – памятку, информирующую о детских удерживающих устройствах.

Работники Госавтоинспекции напоминают о том, что использование устройств для перевозки детей снижает количество ДТП с участием несовершеннолетних граждан в среднем на 70%.

В дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться и в других населенных пунктах республики.

Источник: gibdd.ru