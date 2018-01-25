Полиция разыскивает двух воров, ограбивших магазин бытовой техники в Саранске

В Саранске полиция разыскивает двух мужчин, которые подозреваются в краже из магазина бытовой техники. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что преступление было совершено еще 10 января в промежутке между 18 и 19 часами.

Приятели утащили из "М-Видео" на улице Б. Хмельницкого, 28 два чехла-зарядника, беспроводную колонку и беспроводные наушники.

Приметы: первому на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: кожаная куртка на меху, темная шапка, темные брюки. Второму на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170-175 см. Был одет: темная куртка, брюки темные.

Источник: 13.мвд.рф