В Мордовии задержан вор, которому "отказал" банкомат

В Мордовии задержан 29-летний житель села Тарасово, который украл деньги с чужой банковской карты. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, злоумышленник присвоил себе 6 тысяч рублей.

Как стало известно, 17 января пострадавший 47-летний житель села Андреевка приехал в Ардатово, чтобы воспользоваться банкоматом. Выполнив операции, он получил чек и ушел, забыв завершить сеанс и забрать карту.

Следующим в очереди оказался подозреваемый. Он увидел на экране, что предыдущая операция не завершена, после чего проверил баланс на чужой карте и решил снять деньги. Однако в банкомате не было купюр, поэтому в операции ему было отказано. Преступник не расстроился и перевел всю сумму на свой банковский счет.

Источник: 13.мвд.рф