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Модного адвоката из Мордовии вновь лишили профессионального статуса

Модного адвоката из Мордовии вновь лишили профессионального статуса

Адвокат Сергей Наумов, прославившийся своим необычным для законника стилем одежды, вновь лишен своего статуса. Напомним, в мае 2017 года адвокат пришел на заседание суда в Мордовии в солнечных очках, футболке, шортах и с банданой на голове. За такое развязное поведение Совет Адвокатской палаты Мордовии лишил Наумова адвокатского статуса.

Вскоре адвокат оспорил данное решение. Ленинский суд неожиданно для многих оказался на стороне юриста. В октябре Наумова восстановили в правах. Однако Адвокатская палата не согласилась с таким решением и направила апелляцию в Верховный суд РМ. Она была удовлетворена, так что теперь Наумов вновь лишен статуса адвоката


Источник: vs.mor.sudrf.ru