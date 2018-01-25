Модного адвоката из Мордовии вновь лишили профессионального статуса

Адвокат Сергей Наумов, прославившийся своим необычным для законника стилем одежды, вновь лишен своего статуса. Напомним, в мае 2017 года адвокат пришел на заседание суда в Мордовии в солнечных очках, футболке, шортах и с банданой на голове. За такое развязное поведение Совет Адвокатской палаты Мордовии лишил Наумова адвокатского статуса.

Вскоре адвокат оспорил данное решение. Ленинский суд неожиданно для многих оказался на стороне юриста. В октябре Наумова восстановили в правах. Однако Адвокатская палата не согласилась с таким решением и направила апелляцию в Верховный суд РМ. Она была удовлетворена, так что теперь Наумов вновь лишен статуса адвоката

Источник: vs.mor.sudrf.ru