В Мордовии пройдет марш памяти "Равнение на Героев"

Поисковики Мордовии готовятся к масштабному событию – маршу памяти, который получит название "Равнение на Героев". В рамках мероприятия, которое охватит всю республику, бойцы сводного отряда Мордовского патриотического объединения "Поиск" совершат лыжный марш-бросок по маршруту с. Пырма - с. Тепловка.

В "Поиске" сообщили, что участники марша очистят от снега и наледи памятники павшим воинам, проведут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне, тружениками тыла. Всем ветеранам будет оказана "тимуровская" помощь.

Источник: "Известия Мордовии".