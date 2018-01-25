В Атюрьево Епархия провела гала-концерт фестиваля детского творчества

В селе Атюрьево прошел заключительный гала-концерт фестиваля детского творчества "Рождественская звезда". Его организатором выступила Краснослободская Епархия.

Участие в концерте приняли дети из Старошайговского, Краснослободского, Ельниковского, Темниковского, Атюрьевского, Торбеевского, Теньгушевского и Зубово-Полянского районов. Все отметили очень хорошую организацию мероприятия. Так, для детей были организованы "сладкие" столы, где можно было угоститься сладостями, фруктами, выпить сок.

Сам гала-концерт также прошел на высшем уровне. Лучшие номера были отмечены наградами. Впрочем, те участники, которые не заняли призовые места, также не остались без памятных подарков.

Источник: "Известия Мордовии".