Почтовый офис нового формата откроется на Светотехстрое в Саранске

Отделения почтовой связи в Мордовии продолжают подвергаться модернизации. Делается это в рамках проекта "Отделения нового формата". В настоящее время к проекту подключилось почтовое отделение 430034 Саранского почтамта, которое находится в северо-западном районе (Светотехстрой).

В новых почтовых офисах будут применены современные технологии и стандарты оказания услуг, часть процессов будет автоматизирована, будет внедрена система электронной очереди. В частности, будет оборудована зона круглосуточного обслуживания, в которой установят почтоматы.

Еще одна особенность современных почтовых офисов - рабочее место начальника отделения в них размещают в клиентской зоне. Благодаря этому руководители смогут напрямую управлять работой сотрудников, а в критические часы помогать им. Новые почтовые офисы также будут адаптированы для маломобильных групп населения.

Источник: "Известия Мордовии".