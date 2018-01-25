Житель Мордовии потерял 50 тысяч рублей, став жертвой мошенника в Интернете

44-летний житель Атяшевского района подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой интернет-аферистов. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что 44-летний мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже трактора "МТЗ-82.1". Условия покупки и цена его устроили.

Созвонившись с продавцом, мужчина узнал, что техникой уже заинтересовались другие покупатели, однако неизвестный был готов отказать им, если звонивший внесет предоплату в размере 50 тысяч рублей. Покупатель выполнил условие, а после этого перезвонил, чтобы уточнить адрес, где можно забрать трактор. Мошенник подтвердил, что получил деньги, но предложил перевести еще 25 тысяч.

Засомневавшись в честности продавца, мужчина отказался перевести требуемую сумму и попросил вернуть задаток. После этого связь с аферистом оборвалась и больше связаться с ним не удалось.

Источник: 13.мвд.рф