В Мордовии появится атлас птиц и зверей

Научные работники Мордовии подготовили к печати оригинальный атлас-определитель птиц и млекопитающих, живущих на территории нашей республики.

Сообщается, что в атлас будут включены полностью все без исключения животные, такого полного издания еще не было. Великолепные рисунки, сделанные мастером-анималистом, позволят подчеркнуть особенности каждого вида. С помощью данного атласа, встретив животное в дикой природе, несложно определить, взрослая это особь либо детеныш, самец либо самка. Имеются рисунки следов животных, а птицы изображены в полете, так как именно так их чаще видят. На страницах есть даже описание голосов отдельных птиц, так их проще отличить.

Отмечены вдобавок редкие, исчезающие виды, занесенные в Красную книгу. Атлас будет издан в формате, удобном, для того чтобы взять его с собой в лес. Пригодится он не только лишь охотникам, однако и всем любителям природы, школьникам.

Источник: "Известия Мордовии".