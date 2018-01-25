Жительница Мордовии ответит за кражу денег у знакомого

В Мордовии работниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летней уроженки Краснослободска, которую подозревают в краже.

Представители республиканского МВД заявили, что накануне женщина отдыхала в компании друга. В момент застолья приметливая женщина обнаружила, что у собутыльника в кармане лежат деньги. Когда изрядно пьяный гость уснул, воровка похитила у пенсионера 3 000 рублей, которые в дальнейшем прогуляла. Мужчина подумал, что деньги потерял. Данные о краже работникам полиции поступили в процессе оперативных мероприятий.

На данный момент правоохранители проверяют арестованную на причастность к иным противоправным действиям. Отметим, что прежде она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф