Пенсионный фонд Мордовии выдал в 2017 году свыше 3 000 сертификатов на материнский капитал

За 2017 год Отделением Пенсионного фонда по РМ было выдано 3 157 государственных сертификатов на материнский капитал.

Самым распространенным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – 93,7% от подавших заявление.

Вдобавок ПФР принял 1 720 заявок на обучение детей, 18 заявок на перевод денег материнского капитала на накопительную пенсию мамы. Полностью распорядились средствами почти 45 процентов собственников сертификата. За все время действия программы было выплачено 9,5 миллиарда рублей.

Отметим, что размер материнского капитала в текущем году составляет 453 000 рублей.

Источник: "Известия Мордовии".