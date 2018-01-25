Охотникам Мордовии сделали предупреждение

Охотников Мордовии предупредили, что им следует более внимательно относиться к сохранности своего оружия и строже соблюдать требования законодательства. Такой призыв прозвучал из уст начальника отделения контроля за оборотом оружия подполковника полиции Юрия Шишканова. Он обратился к руководителям охотничьих хозяйств и инспекторов, которые должны донести информацию до охотников.

В прошлом году в ходе рейдов были проверено около 2000 охотников, обнаружено 230 нарушений, в 136 случаях оружие было изъято. В этом году в Мордовии пройдет чемпионат мира по футболу. В эти дни требования к владельцам оружия будут особые. В частности, с 25 мая по 25 июля вводится запрет на все виды охоты, кроме того, запрещено находиться где-либо с оружием.

Источник: "Известия Мордовии".