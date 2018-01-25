В Саранске прошла церемония открытия юниорского первенства России по фигурному катанию

Накануне, 24 января, в Саранске состоялась торжественная церемония открытия первенства России среди юниоров по фигурному катанию на коньках. В турнире примут участие около 90 спортсменов из 7 регионов страны.

Перед открытием первенства прошли соревнования юношей, которые выступили с короткой программой. Лидерство захватил москвич Артур Даниелян. Также перед официальным открытием свое мастерство перед зрителями продемонстрировала команда по синхронному фигурному катанию "Мордовия".

Участников соревнований от имени главы Мордовии приветствовала заместитель председателя правительства РМ Галина Лотванова. Она также вручила памятный подарок заслуженному тренеру РФ Татьяне Тарасовой, которая отметила, что в Саранске она не впервые и очень полюбила город.

Источник: "Известия Мордовии".