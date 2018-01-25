В Саранске столкнулись две "легковушки"

В Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Соответствующая информация была размещена в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Инцидент был зафиксирован 25 января, около 13:10 на перекрестке улиц Республиканской и Старопосадской. Столкнулись два легковых автомобилях. О причинах и обстоятельствах происшествия пока что нет никакой информации.

По предварительным данным, в результате столкновения «легковушек» никто не пострадал.

Очевидцы предполагают, что авария произошла из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу.

Машины были серьезно повреждены.

Движение автотранспорта на месте инцидента не затруднено.

Источник: https://vk.com/saransk_photo