В Саранске столкнулись две "легковушки"

В Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей.
Соответствующая информация была размещена в паблике «Привет, сейчас, Саранск».
Инцидент был зафиксирован 25 января, около 13:10 на перекрестке улиц Республиканской и Старопосадской. Столкнулись два легковых автомобилях. О причинах и обстоятельствах происшествия пока что нет никакой информации.
По предварительным данным, в результате столкновения «легковушек» никто не пострадал.
Очевидцы предполагают, что авария произошла из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу.
Машины были серьезно повреждены.
Движение автотранспорта на месте инцидента не затруднено.
Источник: https://vk.com/saransk_photo