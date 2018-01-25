Подробности крупного пожара в Саранске на Ботевградской: дом вспыхнул из-за чайника

Причиной крупного пожара, который произошел накануне вечером в Саранске на улице Ботевградская, мог стать невыключенный чайник. Напомним, рядом с Ботевградским мостом загорелся дом №12.

Как сообщили в МЧС Мордовии, хозяин дома оставил электроприбор без присмотра, и тот загорелся. Огонь обитатели дома заметили тогда, когда самостоятельно уже не могли с ним справиться. Огонь быстро распространился по всему дому, чему способствовало сразу несколько факторов. В частности, возле огня было нагромождено множество мебели и различных вещей, которые вспыхнули. Кроме того, по сухому дереву огонь распространился с большой скоростью.

Также стоит отметить, что о происшествии в пожарную охрану сообщили слишком поздно, да еще и сперва указали неточные сведения. Так, первый звонивший заявил, что идет дым из бани и назвал неправильный адрес.

В итоге площадь пожара составила 130 кв.м. Поврежден сам дом и надворные постройки. Единственная хорошая новость – люди в результате возгорания не пострадали.

Источник: 13.mchs.gov.ru