В Саранске "легковушка" протаранила машину такси

В Саранске легковой автомобиль врезался в машину такси.

Об этом сообщили очевидцы ДТП в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Авария произошла утром 25 января в поселке городского типа Ялга. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля врезался в заднюю часть машины «такси», которая двигалась впереди.

По счастливому стечению обстоятельств в данном ДТП никто не пострадал.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: https://vk.com/saransk_photo