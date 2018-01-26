Экс-игрок "Мордовии" может продолжить карьеру в Таджикистане

Бывший полузащитник "Мордовии" Максим Тереньев находится на просмотре в таджикском "Худжанде". В советское время город Худжанд носил название Ленинабад и был представлен во второй лиге чемпионата СССР. В основном, эта команда обкатывала молодежь для "Памира" из Душанбе. К слову, этот клуб с 1983 по 1985 годы тренировал бывший наставник "Мордовии" Юрий Семин.

В 2017 году "Худжанд" стал вторым в чемпионате и выиграл Кубок Таджикистана.

Ранее 25-летний Терентьев выступал также за симферопольский ТСК, смоленский "Днепр", феодосийскую "Кафу" и ФК "Саранск".