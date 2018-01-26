Двое жителей Мордовии награждены президентскими медалями "За спасение погибавших"

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении медалью "За спасение погибавших" двух жителей Мордовии. Высоких наград удостоены старший инспектор отдела безопасности ФКУ "Исправительная колония №7 УФСИН по РМ" Андрей Спирин и начальник отдела Управления Федерального казначейства по РМ Ольга Стяпина.

Напомним, Спиркин минувшим летом спас 7-летнюю девочку, которая начала тонуть во время купания на пруду поселка Парца Зубово-Полянского района. Что касается Стяпиной, то она вытащила из воды двух маленьких тонущих девочек, 5 и 8 лет,когда возвращалась с работы из села Атюрьево.