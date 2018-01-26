Предприниматель из Мордовии завысил площадь арендуемого здания, чтобы "убрать" конкурентов

Арбитражный суд Мордовии признал недействительным договор между Теньгушевской районной больницей и индивидуальным предпринимателем. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что бизнесмен получил в пользование помещение площадью 10 кв.м. В связи с этим торги на право аренды учреждением здравоохранения не проводились.

Отметим, что торги должны проводиться, если площадь здания превышает 20 кв.м. По результатам прокурорской проверки установлено, что предоставленное помещение в несколько раз больше указанного в договоре аренды. При этом стороны подтвердили, что площадь помещения была умышленно занижена в документах, дабы обойти торги.

Источник: prokrm.ru