В Саранске назвали десятку финалистов конкурса "Ученик года"

В Саранске определились финалисты конкурса "Ученик года", который стартовал 24 января. В первый день прошли два стартовых испытания: творческая презентация "Моя роль в этом мире" и домашнее задание "Я – гражданин". Члены жюри по итогам конкурсов определили десятку финалистов.

В решающий раунд прошли: Вероника Мамонова (лицей №7), Ксения Проказова (школа №8), Ангелина Симкина (гимназия №12), Андрей Сергачев (школа №16), Екатерина Митина (Центр образования "Тавла" – школа №17), Кирилл Хоркин (школа №24), Елизавета Горбунова (лицей №26), Александр Ивлюшкин (гимназия №29), Никита Алямкин (школа №30), Артем Папасов (школа №36). Для всех этих ребят состязания продолжатся 29 января. По итогам еще трех конкурсов будет назван победитель, который представит Саранск на республиканском конкурсе "Ученик года".

Источник: "Известия Мордовии".