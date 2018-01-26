В Рузаевке определились победители турнира "Мини-футбол в школу"

В Рузаевке прошел финал республиканского турнира "Мини-футбол в школу". Победителями стали:

- среди юношей 2004/2005 г.р. – "Лицей №1" (Краснослободск);

- среди юношей 2006/2007 г.р. – "Белозерьевская СОШ";

- среди девушек 2004/2005 г.р. – "СОШ №8" (Рузаевка),

- среди девушек 2006/2007 г.р. – "Теньгушевская СОШ".

Ранее в Краснослободске состоялись финальные соревнования среди команд 2000/2001 и 2002/2003 г.р. Здесь первые места заняли "Кадошкинская СОШ", "Краснослободский многопрофильный лицей" (в двух возрастных категориях) и Теньгушевская СОШ.

Источник: "Известия Мордовии".