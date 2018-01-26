В Мордовии продавщицу оглушили бутылкой ради выручки в 6 тысяч рублей

В Мордовии задержан подозреваемый в разбойном нападении. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что преступник пришел в магазин поселка Атяшево, который на тот момент был практически пустым. Покупатель попросил продать ему водку. Когда продавец подала бутылку, посетитель потребовал у женщины отдать ему выручку. После отказа преступник несколько раз ударил работницу кулаком по лицу, а затем оглушил бутылкой.

Затем злоумышленник, воспользовавшись беспомощностью жертвы, утащил из кассы 6 тысяч рублей и убежал. Женщина смогла выбежать из магазина и позвать на помощь. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка вскоре задержали 28-летнего безработного из села Тетюши.

Преступнику грозит до 10 лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Источник: 13.мвд.рф