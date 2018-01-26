В результате ДТП с участием 4 машин в Саранске пассажиры маршрутки оказались заблокированы в салоне

На улице Моховая в Саранске произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. В аварию попали три иномарки: "Мицубиси Лансер", кроссовер "Хюндай" и маршрутка "Форд", а также "Лада Калина".

Предварительно известно, что "Лансер" врезался в микроавтобус, следовавший по 37-му маршруту, и повредил механизм автоматической двери. В результате пассажиры маршрутки оказались заблокированы в салоне.

По какой именно причине водитель "Мицубиси" не справился с управлением, не сообщается. В месте столкновения образовалась небольшая пробка. Информации о пострадавших нет.

В соцсетях появились фотографии с места происшествия.