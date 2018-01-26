В Чувашии поезд, следовавший через Мордовию, протаранил "Шевроле"

В Канашском районе Чувашии произошло крупное ДТП с участием поезда, который ехал через Мордовию. В пресс-службе транспортной прокуратуры сообщили, что возле села Янгличи на регулируемом железнодорожном переезде поезд Адлер – Новосибирск протаранил "Шевроле-Лачетти". За рулем иномарки находился 26-летний молодой человек.

От столкновения машину выбросило за пределы дороги. Водитель и пассажир "Шевроле" с тяжелыми травмами оказались на больничной койке. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, нарушивший ПДД.

Все обстоятельства ДТП станут известны позже.