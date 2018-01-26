В саранском общежитии два брата до смерти избили мужчину

Двух родных братьев будут судить в Саранске за смертельное избиение человека. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, трагедия произошла 21 января в общежитии по улице Гожувской. Полицейские обнаружили там тело 54-летнего мужчины.

Вскоре были задержаны подозреваемые – два брата в возрасте 41 и 45 лет. Один из них жил в этом же доме, а второй приехал к нему в гости из Ковылкинского района. По предварительной версии, братья распивали спиртное, как вдруг решили выйти на общую кухню общежития. Там у них завязалась ссора с другим жильцом.

В итоге родственники повалили противника на пол и начали избивать его. Затем жертву занесли в комнату и бросили его умирать. Информацию об инциденте полицейским передала соседка, которая увидела мужчину без признаков жизни.

Расследование дела продолжается.

Источник: mordovia.sledcom.ru