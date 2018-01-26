Бывший футболист "Мордовии" близок к переходу в немецкий клуб

Воспитанник мордовского футбола Алексей Шебанов находится на просмотре в немецком клубе "Мекленбург" (Шверин). Клуб был основан в 1945 году и в настоящий момент выступает в северной Оберлиге, сообщается в соцсетях.

Шебанов успел принять участие в одном из контрольных матчей немецкого клуба – против "ТСВ Бютцов". Встреча завершилась со счетом 3:3, на счету Алексея – гол и результативная передача. По имеющимся данным, 24-летний хавбек должен вскоре подписать контракт на 1,5 года. После этого ему нужно будет получить разрешение на работу, после чего состоится официальный дебют футболиста из Мордовии за новый клуб. Добавим, что сезон в северной Оберлиге возобновится через 2 недели.

Ранее Алексей Шебанов выступал за "Мордовию", "Рязань", раменский "Сатурн", дзержинский "Химик" и латвийский "Даугавпилс".