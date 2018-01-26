В Саранске фура "Магнит" попала в ДТП, спровоцировавшее огромную пробку

В центре Саранска произошло ДТП, в центре которого оказалась фура компании "Магнит". Инцидент произошел вечером 25 января на перекрестке улиц Полежаева и Ботевградская. Фото с место инцидента появилось в соцсетях. Вторым участником аварии стал легковой автомобиль.

Сообщается, что из-за аварии на дороге образовались огромные заторы. Пробка стояла от улицы Ст. Разина практически до Центрального рынка.

По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение ПДД при проезде перекрестка. Кто прав, а кто виноват в данном инциденте, предстоит установить сотрудникам республиканской ГИБДД.