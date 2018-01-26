На благотворительной ярмарке в Лямбирском районе собрали средства для Большеберезниковского Дома ребенка

В селе Первомайское Лямбирского района состоялась благотворительная ярмарка, которая проводится уже несколько лет и успела стать доброй традицией. Глава Лямбирского муниципального района Шамиль Давыдов на торжественном открытии подчеркнул, что ярмарка имеет очень важное значение для воспитания детей.

Ребята и их родители при поддержке дедушек и бабушек основательно подготовились к ярмарке. На столах было представлено огромное количество блюд, от ватрушек до "медвежьей лапы". Посетители ярмарки могли приобрести блюда по приемлемым ценам. В итоге жители Первомайска и близлежащих сел, приехавшие на ярмарку, раскупили все кушанья.

На собранные средства были приобретены подарки для воспитанников Большеберезниковского Дома ребенка.

Источник: "Известия Мордовии".