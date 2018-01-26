"Мордовия Арена" прошла одобрение Главгосэкспертизы

Стадион "Мордовия Арена" в Саранске был одобрен специалистами Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Напомним, что летом 2018 года на "Мордовия Арене" будут сыграны 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. До ЧМ объект будет использоваться для проведения тренировок и подготовки ФК "Мордовия". Его вместимость составит 44 149 зрителей (после мундиаля – 30 тысяч зрителей). Здесь же будут проходить и занятия другими видами спорта, а также массовые спортивные и культурные мероприятия.

После окончания чемпионата мира на базе арены обустроят зал для игры в волейбол, фитнес-центр и другие помещения.