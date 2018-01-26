В Саранске прошли очередные учения МЧС

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Саранске отработаны действия в случае пожара в здании Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике.

Представители республиканского МЧС рассказали, что по тактическому замыслу, вследствие короткого замыкания случилось загорание на первом этаже медицинского блока. Сработала пожарная сигнализация. Находившиеся в помещении люди самоэвакуировались до приезда пожарных. Но оказалось, что не все сумели покинуть задымленное здание. Для их поиска и спасения были созданы звенья газодымозащитной службы. Работники МЧС справились с поставленной задачей.

В ведомстве отметили, что персонал спортивной школы также сработал на оценку "отлично".

Источник: 13.mchs.gov.ru