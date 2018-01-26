В Мордовии обсудили вопросы безопасности во время выборов президента России

В Мордовии 25 января состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Возглавил заседание глава республики Владимир Волков. Ключевой темой заседания стало обеспечение общественной безопасности во время проведения выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, сообщает пресс-служба главы РМ.

Владимир Волков подчеркнул, что на территории Мордовии для проведения голосования будет организована работа 785 участковых избирательных комиссий. В настоящее время силовые ведомства обследуют места голосования, а также оснащают их металлодетекторами. В период подготовки и проведения выборов президента за безопасностью в регионе-13 будут следить порядка 2 тысяч полицейских и росгвардейцев.

Также на заседании рассматривался вопрос обеспечения антитеррористической защиты объектов транспортной и гостиничной инфраструктуры, которые планируется использовать при проведении футбольного ЧМ-2018.

Источник: e-mordovia.ru