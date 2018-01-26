Команда поваров из Мордовии примет участие в Welcome Foodball Cup 2018

Команды шеф-поваров из российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, станут участниками первого международного турнира Welcome Foodball Cup 2018. Мероприятие пройдет во Владимире весной этого года.

Как сообщает ТАСС, повара сразятся не только в футбол, но и на кухнях, приготовив специальное меню к мундиалю. Команда Мордовии покажет свою национальную кухню и уличную еду для болельщиков на ее основе.

Отмечается, что главной целью проекта является популяризация национальных российских кухонь среди зарубежных рестораторов и гостей.

Источник: "Известия Мордовии".