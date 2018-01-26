Житель Саранска получил условный срок за кражу гаража

Укравший гараж уроженец Саранска отделался условным сроком.

Напомним, 45-летний мужчина сперва сдал в пункт приема металлолома ворота от чужого металлического бокса. На вырученные средства он нанял спецтехнику, на которой туда же доставил и сам гараж. Собственнику гаража был причинен материальный ущерб на сумму около 77 тысяч рублей.

Когда вора арестовали, собственную вину он отрицать не стал.

Представители республиканского МВД сообщили, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.