«Ростелеком» вдвое увеличил протяженность оптической сети связи в Мордовии

«Ростелеком» в 2017 году построил на территории Республики Мордовия более 730 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), что в два раза превышает показатель 2016 года. Впервые доступ к оптике в рамках проектов «Устранение цифрового неравенства» и «Создание оптической инфраструктуры связи в частных застройках» получили жители 42 малых населенных пунктов республики и владельцы 270 частных домов в Саранске и в с. Большая Елховка. Всего телекоммуникационными услугами с использованием оптических технологий могут воспользоваться 198 тыс. семей, проживающих в многоквартирных и частных домах региона, из них 10 тыс. получили такую возможность в 2017 году.

Кроме того, в 2017 году «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи 11 медицинских учреждений, 67 социально-значимых и 263 коммерческих объектов.

На протяжении последних лет «Ростелеком» планомерно ведет строительство линий связи и модернизирует свои сети с целью увеличения пропускной способности каналов и улучшения качества оказываемых услуг в Республике Мордовия. «Например, для улучшения качества работы оптической сети в г. Саранске мы произвели замену 480 коммутаторов, построили 20 км ВОЛС с целью модернизации опорной системы передачи данных филиала и удвоения пропускной способности каналов», – рассказал заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – технический директор Алексей Русскин. Также он отметил, что в рамках проекта «Модернизации сельских станций» в Рузаевском районе построено более пяти км ВОЛС, в результате жители шести населенных пунктов теперь пользуются услугами связи в цифровом качестве.