В Саранске произошло "двойное" ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Информация об аварии была размещена в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

ДТП произошло 27 января, около 14:15. На проспекте Ленина машина, марка которой пока что неизвестна, врезалась в заднюю часть легкового автомобиля марки ВАЗ-2110.

Из-за сильного удара в салоне «десятки» вылетела магнитола.

Согласно предварительной информации, вследствие данной аварии никто каких-либо телесных повреждений не получил.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены работниками Госавтоинспекции.

Источник: https://vk.com/saransk_photo