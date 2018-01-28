В Мордовии опрокинулась "легковушка"

В Мордовии легковой автомобиль опрокинулся в кювет.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

ДТП произошло 28 января, около 12:50. Водитель легкового автомобиля марки ЗАЗ, двигаясь по автомобильной дороге «Саранск-Рузаевка», из-за гололеда не смог удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Источник: https://vk.com/saransk_photo