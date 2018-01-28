В Саранске кроссовер протаранил "легковушку"

В Саранске водитель кроссовера протаранил легковой автомобиль.

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Днем 29 января на улице Коваленко водитель кроссовера марки «Киа» протаранил заднюю часть легкового автомобиля аналогичной марки, который двигался впереди.

По предварительным данным, никто из участников ДТП не получил каких-либо телесных повреждений.

Машины были незначительно повреждены. Сумма ущерба устанавливается.

Движение автотранспорта на месте аварии не затруднено.

Причины и обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны. Они будут установлены работниками Госавтоинспекции.

Источник: https://vk.com/saransk_photo