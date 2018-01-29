"Мордовия" забросила 9 шайб "Кристаллу" в первом матче

Саранская "Мордовия" одержала разгромную победу над саратовским "Кристаллом" в матче Первенства ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу подопечных Юрия Воробьева.

Относительно равная борьба шла лишь в первом периоде, который гости выиграли с минимальным перевесом – 2:1. Однако уже после второго периода матч можно было заканчивать, так как перевес "Мордовии" достиг четырех шайб. В заключительной 20-минутке гости просто добили обескураженного противника.

"Кристалл" – "Мордовия" - 2:9 (1:2, 0:3, 1:4)

Шайбы:

0:1 – Цыпнятов (Ахметзянов, Горячев) (10:34) (больш.)

0:2 – Абозин (Дубинин,Саразов) (13:58)

1:2 – Смирнов (16:01)

1:3 – Бельский (меньш.) (20:52)

1:4 – Субботин (Нефёдов) (30:13)

1:5 – Нефёдов (Субботин, Цыпнятов) (38:30)

1:6 – Брыкин (Дубинин, Абозин) (43:59)

2:6 – Тесленко (Соловьев, Пьянов) (46:41)

2:7 – Дубинин (Абозин, Саразов) (47:55)

2:8 – Юнышев – буллит (49:55)

2:9 – Бадрутдинов (Ахметзянов, Медведев) (59:34).