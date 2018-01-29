Юниорское первенство по фигурному катанию в Саранске: итоги и результаты

В Саранске завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Спортсмены разыграли 4 комплекта наград и путевки на юниорское первенство мира.

Победителями и призерами стали:

Спортивные танцы – Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (Москва), Софья Шевченко и Игорь Еременко (Москва), Арина Ушакова и Максим Некрасов (Московская область).

Девушки – Александра Трусова (Москва), Алена Косторная (Москва), Станислава Константинова (С-Петербург);

Юноши – Александр Елохов (Москва), Роман Савосин (Москва), Артур Даниелян (Москва).

Парное катание – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (Москва), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (С-Петербург), Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (С-Петербург).

Источник: "Известия Мордовии".