Московские фигуристы Скопцова и Алешин: "Особо хочется поблагодарить публику в Саранске"

Московские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин поделились впечатлениями от юниорского первенства России по фигурному катанию, которое завершилось в Саранске. Скопцова и Алешин отпраздновали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов.

"Мы выполнили все, что планировали. Задача решена успешно, мы рады этому. Мы впервые в Саранске. Признаемся честно, нам эта арена, ее атмосфера показались великолепными. Особо хотелось бы поблагодарить публику", - заявили фигуристы.

Напомним, что в столице Мордовии также были разыграны путевки на юниорское первенство мира.

Источник: "Известия Мордовии".