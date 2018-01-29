Житель Мордовии получил серьезные ожоги при пожаре в собственном доме

В мордовском селе Аксеново произошел крупный пожар. Вечером на улице Октябрьской загорелся жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мордовии, когда на место ЧП прибыли пожарные, огонь охватил две комнаты, также был сильно задымлен чердак. В ведомстве отмечают, что пожар был обнаружен слишком поздно, в противном случае разрушительные последствия можно было бы минимизировать.

В результате пожара выгорел потолок на площади 60 квадратных метров. Кроме того, серьезно пострадал 37-летний хозяин дома, получивший ожоги лица и рук. Причина пожара пока что неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru